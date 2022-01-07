В Гатчине спасатели потушили пожар на 92 «квадратах»

Вечером 7 января в пожар в Гатчине произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 22:02 мск. На месте происшествия работала дежурная смена 42 пожарно-спасательной части Ленинградской области.

Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Горели нежилые постройки на общей площади 92 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось в 22:36 мск. Информация о пострадавших не поступала.

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