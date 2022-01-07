Россиянам рассказали, как правильно питаться в новогодние праздники

Россиянам рассказали, как правильно питаться в новогодние праздники
Новогодний стол. Фото: Pixabay

Доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко рассказал, что новогодние праздники у многих сопровождаются обильными застольями. При этом нельзя забывать, что это может нанести вред организму.

По словам врача, следует соблюдать принципы рационального здорового питания: ограничить употребление сладкого и жирной пищи, отдавать предпочтение легкоусвояемым белковым продуктам (птица, молочные продукты с низким процентом жира). Рыбные и мясные блюда лучше есть с овощами, а салаты заправлять растительными маслами или соком лимона, сообщает агентство «Прайм».

Эксперт также посоветовал пить больше воды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по мнению Королевой, плохо быть голодным в канун Нового года. Она заявила, что за праздничные блюда не нужно приниматься голодными. Чувство сытости поможет избежать переедания, поскольку с ним будет проще контролировать свое пищевое поведение.

еда застолье новогодние праздники


 

Новости партнеров
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
Петербургские долгожители получат выплаты на юбилей
Петербургские долгожители получат выплаты на юбилей
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
В Казахстане отключили все мобильные сети
В Казахстане отключили все мобильные сети
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам рассказали, как правильно питаться в новогодние праздники
В Гатчине спасатели потушили пожар на 92 «квадратах»
Движение пассажирских поездов полностью возобновлено в Казахстане
Невролог рассказал о вреде резкого подъема по утрам
Работающих пенсионеров ждет прибавка к пенсии с 1 августа
Перекресток Народной и Дальневосточного собрал ДТП из нескольких машин
Токаев объяснил ситуацию в стране в Twitter на английском языке
Ученые в Китае рассказали о теории происхождения «омикрона»