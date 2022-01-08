Таксист попытался сбежать с места ДТП на автозаправке на Софийской

Таксист попытался сбежать с места ДТП на автозаправке на Софийской
ДТП с такси на Софийской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Пьяный таксист спровоцировал ДТП во Фрунзенском районе Петербурга и попытался скрыться, но был задержан.

Дорожный инцидент случился вечером 7 января на АЗС «Нестле» на Софийской, 18Б. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Водитель такси с признаками алкогольного опьянения заезжал на заправку, но не справился с управлением и влетел в легковую Mitsubishi.

Мужчину удалось задержать, участники ДТП дождались сотрудников ГИБДД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели Ленинградской области приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Лужском районе. На месте происшествия работала дежурная смена 137 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации последствий аварии участвовали четыре человека и одна единица спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по региону.

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