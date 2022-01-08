Туристов, вакцинированных «Спутником V», будут пускать в Израиль с 9 января

Туристов, вакцинированных "Спутником V", будут пускать в Израиль с 9 января. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Туристов, вакцинированных "Спутником V", будут пускать в Израиль с 9 января. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Израильское правительство одобрило вакцинацию туристов, въезжающих на территорию страны, российским препаратом «Спутник V».

Уже с 9 января туристы, привитые «Спутником V» смогут попасть на территорию Израиля. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского посольства в еврейском государстве.

Также информация подтверждается на сайте израильского минздрава. Там российская вакцина «Спутник V» включена в список вакцин, позволяющим иностранцем въезжать в страну.

Однако, несмотря на одобрение российской вакцины, дипмиссия отмечает, что остаются «технические нюансы», которые могут осложнить въезд и пребывание граждан в Израиле. Например, туристам, которые привились «Спутником V» будет необходимо получить положительный тест серологического анализа на наличие антител к COVID, который должен быть выполнен на территории Израиля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что штамм-омикрон может стать предвестником конца острой фазы затяжной пандемии коронавируса.