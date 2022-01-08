Регопертаор: ситуация с мусором в Петербурге остается непростой, но жалоб уже меньше

Ситуация с мусором в Петербурге остается непростой, но жалоб уже меньше. Фото: группа "Вконтакте"/"Невский экологический оператор"

Ситуация с мусором в Петербурге остается непростой, но жалоб уже меньше. Фото: группа "Вконтакте"/"Невский экологический оператор"

«Невский экологический оператор» отчитался о работе по борьбе с мусором за минувшие сутки и отметил, что с проблемой активно борются и жалоб уже меньше, но, конечно, отдельные локальные проблемы в районах еще существуют.

Если посмотреть на страницу «Невского экологического оператора» в социальной сети «Вконтакте», то можно заметить, что комментарии с жалобами от петербуржцев на захламленные контейнерные площадки продолжают сыпаться.

Со второго января под записью сообщества собралось около 700 комментариев, в которых петербуржцы высказывали свое недовольство и обсуждая проблему, подкрепляя при этом свои мысли доказательствами в виде фотографий с мусорным завалами. Администраторы сообщества «Невского экологического оператора» попросили жителей города писать с жалобами в сообщения, но многих это не остановило и жалобы продолжили дополняться прямо под записью.

По данным пресс-службы, на которую ссылается 78.ru, проблема с кучами мусора хоть и в медленном темпе, но решается. На настоящий момент большая часть усилий сконцентрирована на самых проблемных районах, отмечают в НЭО. Ими являются Невский и Приморский районы Петербурга. На сегодняшний день именно из этих точек города поступало больше всего жалоб на несвоевременную уборку мусора. НЭО оказывает помощь генподрядчику «ЭкоЛэнд».

В пресс-службе подчеркнули, что несмотря на то, что еще остаются проблемы, ситуация уже улучшилась.

«Это достигнуто, прежде всего, за счет организации регулярного обслуживания ранее приведённых в порядок контейнерных площадок и точечной координации действий со стороны администраций Выборгского и Калининского районов», — заявил НЭО.

Отмечается, что при помощи подрядчиков и их служб удалось уменьшить количества жалоб от жителей Выборгского и Калининского районов. Были приведены в порядок контейнерные площадки в районе проспекта Просвещения, Северного и Светлановского проспектов, проспекта Тореза и проспекта Энгельса. В свою очередь в Калининском районе над проблемой работают около 30 единиц техники и мобильные бригады регоператора.

В Адмиралтейском, Красногвардейском, Пушкинском, Центральном, Кронштадтском, Василеостровском, Колпинском, Петродворцовом, Московском и Фрунзенском районах мусор занимаются в штатном режиме, а жалобы отрабатываются оперативно. Также в компании снова напомнили о проблеме припаркованных автомобилей, которые мешают проехать мусоровозам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в результате проверки того, как Санкт-Петербург убран от снега и мусора, возбуждено 55 административных дел.