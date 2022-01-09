Пьяный мужчина угрожал пистолетом сделавшему ему замечание жителю Ленобласти

В Волховском районе Ленобласти пьяный мужчина угрожал пистолетом местному жителю, сделавшему ему замечание.

Инцидент произошел утром 8 января. Около 9:00 в полицию обратился 51-летний руководитель хозучастка в деревне Бережки и рассказал, что неадекватный мужчина, числящийся подсобным рабочим, на замечание достал пистолет и начал угрожать стрельбой.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по области, прибывшие правоохранители задержали на месте пьяного 39-летнего мужчину. При себе у него был пневматический пистолет.

В отношении дебошира составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина потребовал бесплатный кофе, угрожая пистолетом в ресторане на Гражданском. Прибывшие правоохранители задержали в помещении ресторана в ТЦ 57-летнего мужчину. Его привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.