С 9 января в регионах России ОСАГО стало дороже

С 9 января 2022 года вступило в силу указание Центробанка о глобальном изменении региональных коэффициентов ОСАГО.

На сайте Банка России отмечается, что верхняя граница единого тарифного коридора ОСАГО по всей России поднялась на 10% и составляет 5 980 рублей. Таким образом от этой суммы страховщики могут рассчитывать базовый тариф.

В больше степени региональный коэффициент вырос в небольших городах, деревнях и населенных пунктах Башкирии, он увеличился на 36%. В селах и аулах Дагестана, исключая Махачкалу, Дербент, Буйнакск и Хасавюрт, коэффициент поднялся на 20%.

На 17% дороже полис можно приобрести в Приморском крае, за исключением Владивостока, Артема, Арсеньева, Находки, Спасска-Дальнего и Уссурийска.

Региональный коэффициент ОСАГО на 12% вырос в Калмыкии, исключая Элисту, в Туве, исключая Кызыл, в Курганской области, за исключением Кургана и Шадринска, на Чукотке и в Еврейской автономной области.

Также на 12% увеличился коэффициент в Чечне и Ингушетии, исключая Малгобек и Назрань, и в Хакасии. Повышение не коснулось Абакана, Саяногорска и Черногорска.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 22 августа 2021 года вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО.