На улице Хохрякова загорелся не угодивший кому-то заброшенный сарай

На улице Хохрякова загорелся не угодивший кому-то заброшенный сарай
На улице Хохрякова загорелся не угодивший кому-то заброшенный сарай. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Центральном районе загорелся сарай. Он никому не принадлежит, но, видимо, иногда в него наведываются посетители.

В экстренные службы около полуночи 10 января поступило сообщение, что горит заброшенный сарай на улице Хохрякова, 1.

Возгорание удалось потушить самостоятельно, без участия спасателей. Как сообщает пресс-служба МЧС по городу Санкт-Петербургу, в дощатом сарае площадью 15 квадратных метров обгорела только часть на площади 1,5 «квадрата».

Причина возгорания заброшенного и, судя по всему, активно неиспользуемого сарая остается загадкой. Детали произошедшего выясняются, сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 9 января в Адмиралтейском районе спасатели больше часа тушили квартирный пожар. По прибытию на место выяснилось, что горит отдельная трехкомнатная квартира. Очаг возгорания находился в одной из комнат площадью 15 квадратных метров.

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