На Союза Печатников спасателям понадобился час, чтобы уменьшить квартирный пожар

На Союза Печатников спасателям понадобился час, чтобы уменьшить квартирный пожар. Фото: "Яндекс.Карты"

На Союза Печатников спасателям понадобился час, чтобы уменьшить квартирный пожар. Фото: "Яндекс.Карты"

В Адмиралтейском районе пожар разгорелся в трехкомнатной квартире. Спасателям понадобился почти час, чтобы уменьшить возгорание.

Около 21:53 в воскресенье, 9 января, в экстренные службы МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу улица Союза Печатников, 29.

По прибытию на место выяснилось, что горит отдельная трехкомнатная квартира. Очаг возгорания находился в одной из комнат площадью 15 квадратных метров. Огонь успел распространиться на площади 5 квадратных метров.

В 22:48 пожар был локализован, но, как отмечается, не потушен полностью. На месте работают 4 единицы техники от МЧС и 17 человек личного состава.

На настоящий момент сведений о пострадавших нет. Детали происшествия выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петродворцовом районе Петербурга вечером 8 января загорелся экскаватор. Машина выгорела по всей площади. В тушении пожара участвовали 15 человек личного состава с привлечением трех единиц техники.