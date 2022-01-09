В Выборгском районе воспламенилась бытовка

В Выборгском районе воспламенилась бытовка
В Выборгском районе воспламенилась бытовка. Фото: "Яндекс.Карты"

В ночь с 9 на 10 января в Выборгском районе спасатели тушили строительную бытовку. Огонь уничтожил строение полностью.

Возгорание произошло в шестом Верхним переулке, д. 1А. Сообщение об инциденте в экстренные службы поступило около 00:04. Пожар выехали тушить 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

Приехав на место было установлено, что воспламенившаяся дощатая, обшитая железом бытовка имела размеры 1,5х4 метра. В результате она полностью сгорела.

Пожар удалось локализовать в 00:22. Причина возгорания не известна.

В настоящий момент сведения о пострадавших в службы спасения не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что около полуночи в Центральном районе загорелся заброшенный сарай. Возгорание удалось потушить самостоятельно, без участия спасателей. Как сообщает пресс-служба МЧС по городу Санкт-Петербургу, в дощатом сарае площадью 15 квадратных метров обгорела только часть на площади 1,5 «квадрата».

выборгский район ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ленобласть новости СПб пожар


 

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