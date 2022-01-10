В доме на Выборгском шоссе полиция обнаружила игорное заведение

В доме на Выборгском шоссе полиция обнаружила игорное заведение
В квартире нашли 35 игровых автоматов. Фото: pixabay.com

В Петербурге прекратило свою деятельность игорное заведение.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 10 января.

Еще 6 января оперативникам рассказали, что в доме 5/3 по Выборгскому шоссе организованы незаконные игры.

Прибывшие правоохранители обнаружили в указанной квартире: 35 игровых автоматов, 17 системных блоков, 17 мониторов. Все это предназначалось для проведения подпольных игр. В кассе нашли 100 тысяч рублей.

В помещении продолжали играть шесть человек. Кроме них было два администратора и охранник заведения. Всех отправили в полицию.

Согласно предварительным данным, игорное место просуществовало месяц. Сейчас полиция пытается установить незаконный доход, полученный от этой деятельности, а также всех соучастников преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр» в отношении двух администраторов, 36 и 37 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девушка заявила в полицию на знакомого, пристававшего к ней в новогоднюю ночь.

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