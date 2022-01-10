Материнский капитал будет расти: 700 тысяч рублей до 2024 года

Материнский капитал будет расти: 700 тысяч рублей до 2024 года
Государство продолжит поддерживать российские семьи с детьми. Фото: Pixabay

С 1 февраля 2022 года произойдет индексация материнского капитала. В текущем году за рождение первого ребёнка государство выплачивает более 500 000 рублей, если в семье рождается второй ребенок — выплата составит 665 000 рублей. В 2024 году сумма маткапитала за второго ребенка составит почти 720 000 рублей. Ожидается, что материнский капитал будет увеличиваться ежегодно, передает Ura.u.

Также выплаты на рождение детей есть и во многих российских регионах. Так, в Приморском крае помимо маткапитала из федерального бюджета региональные власти выплачивают и из местной казны. Для этого в семье должен родиться третий ребенок или же его нужно усыновить. В 2021 году эта сумма составляла почти 200 тыс. рублей.

За счет средств материнского капитала можно приобрести товары для детей-инвалидов. Правительство России в ушедшем году обнародовало новый список товаров. Как сообщает пресс-служба кабинета министров РФ, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В расширенном списке оказались различные приспособления, необходимые для детей-инвалидов, для их адаптации и интеграции в общество.

Как сообщает Минтруд РФ, за счет средств материнского капитала свои жилищные условия улучшили более 80% семей, получивших этот сертификат. Если углубиться в цифры, то за все время существования данной программы маткапитал получили около 12 миллионов российских семей. Государство и далее собирается оказывать поддержку семьям с детьми.

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