В Ленобласти мужчина угнал у пенсионера «Ниву» и тут же въехал в сугроб

Правоохранительные органы Лодейнопольского района «по горячим следам» задержали похитителя.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 10 января.

Так, 9 января, в 8 утра, к оперативникам обратился местный житель. Он заявил, что у дома №10 по Республиканской улице города Лодейное Поле «Нива» въехала в сугроб.

Через два часа у дома №3 по Одностороннему переулку наряд ОГИБДД задержан ранее судимого мужчину. 39-летний гражданин угнал от дома №3 по улице Дмитрия Арсенова автомобиль «Нива». Машина принадлежала пенсионеру.

Заведено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера.