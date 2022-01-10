В частном доме в Тосненском районе нашли труп

В частном доме в Тосненском районе нашли труп
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Тосненском районе был обнаружен труп.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 9 января в полицию обратилась женщина и рассказала о том, что в Пушкине в ее дачном частном доме по улице Комсомольской в поселке Ушаки был обнаружен труп неизвестного мужчины на вид 30 лет, особых примет нет. Труп без внешних признаков насильственной смерти, направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сланцах нашли труп мужчины с шишкой на лбу. Тело доставили в морг, чтобы понять причины смерти.

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