По 2000 рублей на карту «Мир»: россиян обрадовали новой выплатой

Некоторым российским гражданам с 12 января 2022 года начислят выплату в размере 2000 рублей. Деньги придут на карту платежной системы «Мир».

Как сообщает PRIMPRESS, часть граждан РФ в ближайшие дни получит новую денежную выплату в размере от 1000 до 2000 рублей. Речь идет идет о замене определенных мер соцподдержки, которые ранее предоставлялись в натуральной форме, на денежные выплаты.

Если раньше беременные и кормящие получали от государства питательные смеси для детей, то сейчас эту помощь решили заменить выплатами. Теперь на ребенка в возрасте до 6 месяцев будут выплачивать по 2000 рублей в месяц, а на детей в возрасте от полугода до 3 лет — 1000 рублей в месяц. На такую же сумму могут претендовать беременные.

Новые пособия будут выплачиваться только тем, чей доход не превышает региональный прожиточный минимум. Также на выплаты могут рассчитывать те, кому дополнительное питание рекомендовал врач.

Для получения выплаты нужно собрать все необходимые справки и обратиться в отделение соцзащиты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в январе некоторым россиянам выплатят по 10 тыс. рублей.