Житель Петербурга скончался после похода в ночной клуб

В Петербурге перед Новым годом мужчина посетил ночной клуб, после чего умер в больнице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, его в тяжелом состоянии госпитализировали 10 января из своей квартиры, расположенной в доме №12 по Школьной улице.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, сдавление головного мозга с острой субдуральной гематомой левой лобной-височной теменной области. Врачи не смогли его спасти.

По словам матери погибшего, 26 декабря вечером мужчина пришел из клуба и лег спать. Женщина также рассказала, что он жаловался на плохое самочувствие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, оперативники Фрунзенского района задержали в момент инсценировки с целью кражи профессиональных «ломщиков».