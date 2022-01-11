Житель Петербурга скончался после похода в ночной клуб

Житель Петербурга скончался после похода в ночной клуб
Пострадавшего сначала госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге перед Новым годом мужчина посетил ночной клуб, после чего умер в больнице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, его в тяжелом состоянии госпитализировали 10 января из своей квартиры, расположенной в доме №12 по Школьной улице.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, сдавление головного мозга с острой субдуральной гематомой левой лобной-височной теменной области. Врачи не смогли его спасти.

По словам матери погибшего, 26 декабря вечером мужчина пришел из клуба и лег спать. Женщина также рассказала, что он жаловался на плохое самочувствие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, оперативники Фрунзенского района задержали в момент инсценировки с целью кражи профессиональных «ломщиков».

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