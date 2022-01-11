В мире COVID-19 заразилось более 311 млн человек

В мире COVID-19 заразилось более 311 млн человек
Люди по всему миру продолжают заболевать коронавирусом. Фото: pexels.com

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 311 млн 270 тыс. 774 человек.

По данным SCMP на 11 января, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 503 тыс. 19 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 61 млн 556 тыс. 85 человека, на втором месте Индия — 35 млн 875 тыс. 790, затем идет Бразилия 22 млн 563 тыс. 104 человека.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 10 млн 684 тыс. 204 человек, умерло при этом 317 тыс. 687 пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт не считает эффективной ревакцинацию от коронавируса каждые три месяца.

COVID-19 коронавирус пандемия


 

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