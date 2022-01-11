В мире COVID-19 заразилось более 311 млн человек

Люди по всему миру продолжают заболевать коронавирусом. Фото: pexels.com

Люди по всему миру продолжают заболевать коронавирусом. Фото: pexels.com

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 311 млн 270 тыс. 774 человек.

По данным SCMP на 11 января, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 503 тыс. 19 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 61 млн 556 тыс. 85 человека, на втором месте Индия — 35 млн 875 тыс. 790, затем идет Бразилия 22 млн 563 тыс. 104 человека.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 10 млн 684 тыс. 204 человек, умерло при этом 317 тыс. 687 пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт не считает эффективной ревакцинацию от коронавируса каждые три месяца.