У Леонида Куравлева не подтвердили коронавирус

У Леонида Куравлева не подтвердили коронавирус
Леонид Куравлев. Фото: скриншот Youtube

Актер Леонид Куравлев находится в больнице Коммунарке с воспалением легких, коронавирус не подтвердился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора гильдии актеров.

Накануне Леонида Куравлева госпитализировали с подозрением на коронавирус. Артист был госпитализирован в больницу в Коммунарке накануне Рождества с симптомами COVID-19. Тест не подтвердил опасения. Куравлев испытывал недомогание из-за затрудненного дыхания.

Советский и российский актер, народный артист РСФСР Леонид Куралев получил известность благодаря ролям в фильмах «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная», «Живет такой парень».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что совсем недавно коронавирус перенес ведущий Дмитрий Шепелев. В ноябре 2021 года он рассказал, что его заразил человек, который путешествовал с поддельным сертификатом. Ведущий заметил симптомы заражения спустя пять дней после заражения. Болезнь протекла в мягкой форме.

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