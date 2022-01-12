У Леонида Куравлева не подтвердили коронавирус

Актер Леонид Куравлев находится в больнице Коммунарке с воспалением легких, коронавирус не подтвердился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора гильдии актеров.

Накануне Леонида Куравлева госпитализировали с подозрением на коронавирус. Артист был госпитализирован в больницу в Коммунарке накануне Рождества с симптомами COVID-19. Тест не подтвердил опасения. Куравлев испытывал недомогание из-за затрудненного дыхания.

Советский и российский актер, народный артист РСФСР Леонид Куралев получил известность благодаря ролям в фильмах «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная», «Живет такой парень».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что совсем недавно коронавирус перенес ведущий Дмитрий Шепелев. В ноябре 2021 года он рассказал, что его заразил человек, который путешествовал с поддельным сертификатом. Ведущий заметил симптомы заражения спустя пять дней после заражения. Болезнь протекла в мягкой форме.