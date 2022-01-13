В Тосненском районе спасатели потушили пожар на 64 «квадратах»

В ночь на 13 января в Тосненском районе Ленобласти произошел пожар.

В одном из садоводств загорелся частный дом. По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 3:59 мск. Жители садоводства «Ижорец» в массиве Заречное заметили дым и сообщили в экстренные службы.

На месте происшествия работала дежурная смена 86 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы техники.

Горел частный дом на площади 64 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 04:53 мск.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что частный дом полыхал полтора часа в Сестрорецке ночью. К тушению огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.