В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 243 человек

В Ленинградской области зафиксировали еще 243 случая заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 13 января. Новые случаи заражения были выявлены в 114 населенных пунктах 47 региона. Больше всего ленинградцев подхватили COVID-19 во Всеволожском (76 новых случаев), Выборгском (18 новых случаев) и Гатчинском (34) районах.

Всего с начала наблюдения за коронавирусной инфекцией зафиксировано 104 830 случаев заболевания. 93 710 человек к настоящему времени выздоровело.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 16 месте. Петербург находится на втором — 1 839 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 5 490 человека. Третье место у Подмосковья — 1 556 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что достаточно одного чиха или кашля, чтобы инфицировать штаммом коронавируса «омикрон» сразу 100 человек. Новая мутация COVID-19 является самой заразной из всех предыдущих вариантов вируса и других болезней.