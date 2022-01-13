В Ленобласти в лесу нашли окровавленную детскую куртку

Куртку на окровавленном снегу нашли в лесу в Громово. Фото: unsplash

Куртку на окровавленном снегу нашли в лесу в Громово. Фото: unsplash

В лесополосе в Приозерском районе Ленинградской области местный житель нашел детскую куртку со следами крови.

Как сообщает 78.ru, розовая куртка, предназначенная для ребенка около пяти лет, была обнаружена в лесу в поселке Громово. Предмет гардероба лежал возле очистных сооружений. Снег вокруг куртки был запачкан кровью. Рядом с местом обнаружения одежды заметили разрытый до земли снежный покров.

Отмечается, что территория, где была найдена куртка, огорожена. В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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