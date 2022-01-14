В России за сутки коронавирус подхватили еще 23,8 тысяч человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 23 820 человек, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на пятницу, 14 января, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 747 125.

За сутки зафиксировали 739 смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии от последствий вируса скончались 319 911 пациентов. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 952 человека. Общее количество выздоровлений достигло 9 809 300.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва. Третье место у Подмосковья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что беременные и кормящие женщины, которые вакцинировались от COVID-19, могут передавать своим детям иммунитет к коронавирусу.