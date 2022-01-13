Глава Минздрава рассказал, почему беременным надо вакцинироваться

Глава Минздрава рассказал, почему беременным надо вакцинироваться
Мурашко подчеркнул важность вакцинации от COVID-19 для кормящих и беременных женщин. Фото: Минздрав РФ

Беременные и кормящие женщины, которые вакцинировались от COVID-19, могут передавать своим детям иммунитет к коронавирусу, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам главы Минздрава, сейчас появляется все больше информации о том, что новый штамм коронавируса «омикрон» становится более опасен в том числе для детей в возрасте до 4 лет.

«Как раз младенцы получают иммунитет за счет грудного молока матери, поэтому вакцинированная мама — это защита новорожденного», — заявил Мурашко.

Исходя из этого, министр здравоохранения подчеркнул важность вакцинации от COVID-19 для кормящих и беременных женщин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, как пожилым петербуржцам подготовиться к вакцинации. При наличии большого числа сопутствующих заболеваний перед вакцинацией стоит посетить лечащего врача.

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