Утром на улице Ленсовета полыхала трехкомнатная квартира

Утром на улице Ленсовета полыхала трехкомнатная квартира
Огонь охватил квартиру на улице Ленсовета. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Московском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил трехкомнатную квартиру.

Возгорание случилось утром с пятницу, 14 января, по адресу: улица Ленсовета, д. 90. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 8:46. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в трехкомнатной отдельной квартире, в гардеробной размером 12 квадратных метров обгорела обстановка на площади 5 «квадратов».

В 09:02 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 15 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре в Кировском районе Петербурга в четверг пострадал мужчина. Его пришлось доставить в больницу. Возгорание случилось в трехкомнатной квартире. С огнем боролись не более 15 минут.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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