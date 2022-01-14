Во Всеволожске сеанс массажа обернулся для 10-месячной девочки переломом ноги

Во Всеволожске местная жительница обнаружила у 10-месячной дочери перелом ноги после сеанса массажа в поликлинике.

Как сообщают «Невские новости», мать пострадавшего младенца обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности медсестру поликлиники, делавшую массаж ее ребенку. Со слов заявительницы, утром 12 января она отнесла дочь на процедуру в поликлинику, а после массажа заметила, что у нее сломана нога.

Стражи порядка побеседовали с медсестрой. Она рассказала, что она проводила массаж вместе с матерью: сотрудница поликлиники держала ребенка за руки, а мать двигала ее ноги. Во время процедуры медик услышала щелчок в ноге, но визуальных повреждений она не увидела.

Врачи диагностировали младенцу перелом большой берцовой кости левой ноги. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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