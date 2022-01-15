Семь нелегалов и иностранца поймали в ходе рейда в Кингисеппском районе

Сотрудники полиции провели очередной масштабный профилактический рейд в Кингисеппском районе Ленобласти.

В пятницу, 14 января, сотрудники отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД совместно со спецполком полиции и Росгвардией наведались в поселки Котельский и Вистино, а также в деревню Слободка.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по области, стражи порядка проверили документы более 500 иностранцев, проживающих в общежитиях. За нарушения правил въезда и нахождения на территории РФ задержали семерых человек. Нелегальных мигрантов привлекли к административной ответственности.

Еще один иностранец оказался в отделении, несмотря на то, что его документы были в порядке. Причиной этого стало сопротивление при проверке документов. В отношении него составили протокол.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотни мигрантов вывезли в новогоднюю ночь из центра Петербурга. Задержания проводились в ночь с 31 декабря на 1 января на Невском проспекте и возле Дворцовой площади.