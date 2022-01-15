Поход в за покупками по чужой банковской карте обернулся для мужчины уголовным делом

Мужчина нашел чужую карту, но возвращать не стал. Фото: Pixabay

Мужчина нашел чужую карту, но возвращать не стал. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции Киришского района Ленобласти задержали мужчину за использование чужой банковской карты.

В четверг, 13 января, к правоохранителям обратился 70-летний житель Киришей с заявлением о том, что неизвестный осуществил оплату товаров его утерянной банковской картой. Сумма покупки составила 8 684,98 рублей.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по области, по данному факту возбудили уголовное дело. На следующий день стражи порядка задержали любителя покупок.

В своей квартире дома №8 по проспекту Героев за совершение данного преступления был 32-летний мужчина. Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец похитил деньги из чужой квартиры и стал фигурантом уголовного дела. Мужчина вынес 10 тыс. долларов и 495 тыс. рублей.