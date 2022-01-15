Петербуржца заключили под стражу: его обвиняют по статье о насилии в отношении подростка

Невский районный суд Петербурга вынес постановление, согласно которому петербуржец останется под стражей до 13 марта 2022 года.

Об том, что процесс проходил в закрытом режиме сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы в субботу, 15 января.

Михаила Мягкова подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ, в отношении несовершеннолетней девочки 2005 года рождения.

Мужчину задержали 14 января, обвинение ему не предъявляли. К тому же, горожанин не признал свою вину.

Сам подозреваемый и его адвокат возражали против меры пресечения, отмечая, что мужчина имеет постоянное место жительства и регистрацию, скрываться или оказывать на кого-либо давление он не намерен, к преступлению непричастен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в поселке Будогощь мужчина всю ночь насиловал сожительницу.