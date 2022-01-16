Годовалая девочка чуть не погибла от отравления снотворным отца в Петербурге

В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали годовалую девочку. Ребенок съел снотворное.

В субботу, 15 января, девочке понадобилась срочная помощь медиков. По недосмотру родителей она съела таблетку снотворного, которое было выписано ее отцу.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, малышку доставили в медицинское учреждение с острым отравлением. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии.

Отмечается, что ребенок воспитывается в полной, благополучное семье, занимающей одну из комнат в коммунальной квартире на Рижском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кингисеппском районе Ленинградской области младенца госпитализировали с сильными ожогами. Общая площадью поражения составила 15-20%. Со слов родителей, дома сын по неосторожности опрокинул на себя кружку с кипятком.