Годовалая девочка чуть не погибла от отравления снотворным отца в Петербурге

Годовалая девочка чуть не погибла от отравления снотворным отца в Петербурге
Ребенка увезли в больницу. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали годовалую девочку. Ребенок съел снотворное.

В субботу, 15 января, девочке понадобилась срочная помощь медиков. По недосмотру родителей она съела таблетку снотворного, которое было выписано ее отцу.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, малышку доставили в медицинское учреждение с острым отравлением. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии.

Отмечается, что ребенок воспитывается в полной, благополучное семье, занимающей одну из комнат в коммунальной квартире на Рижском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кингисеппском районе Ленинградской области младенца госпитализировали с сильными ожогами. Общая площадью поражения составила 15-20%. Со слов родителей, дома сын по неосторожности опрокинул на себя кружку с кипятком.

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