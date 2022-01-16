Мигрант-развратник совратил еще одну 13-летнюю петербурженку

Мигрант-развратник совратил еще одну 13-летнюю петербурженку
Мужчина переписывался с подросток в соцсети. Фото: Pixabay

Уроженец Узбекистана зачем-то высылал ребенку себя в непотребном виде.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, неприличные фото от мигранта получала девочка-подросток.

Жительница Северной столицы обратилась к правоохранительным органам. Женщина сообщила, что ее дочь общалась в декабря 2021 года в социально сети «ВКонтакте» с некий мужчиной. Столь общительный гражданин решил поделиться с 13-летним подросток своими развратными фотографиями.

Позднее выяснилось, что обвиненный обеспокоенной матерью мигрант уже попал в руки стражей порядка.

Гражданина Узбекистана задержали 13 января в поселке Понтонный. Полиция считает, что он совершил аналогичные преступления. Следователи 15 января завели уголовное дело по статье «Развратные действия».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция задержала мигранта за насилие над 7-летней дочерью соседки в Московском районе.

новости СПб происшествие развратные действия


 

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