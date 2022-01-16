В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании трехлетней девочки

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании трехлетней девочки
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании трехлетней девочки. Фото: Pixabay

В Северной столице 15 января «по горячим следам» удалось задержать 20-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании трехлетнего ребенка.

В полицию заявила мама девочки. Она рассказала, что оставила своего ребенка со своим знакомым на пару часов, и за это время он воспользовался возможностью и совершил действия сексуального характера. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В этот же день, 15 января, 20-летнего подозреваемого задержали в своей квартире в поселке Перово. В настоящий момент заведено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что несовершеннолетний петербуржец мог изнасиловать 14-летнюю сестру. Об этом сообщила мать детей. Молодой человек мог надругаться над своей ровесницей 26 декабря, вечером, в одном из домов на улице Верейская. Причем девочка была его родственницей. 14-летний мальчик является двоюродным братом подростка.

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