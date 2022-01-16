Ночью спасатели тушат бытовку в Василеостровском районе

Ночью спасатели тушат бытовку в Василеостровском районе
Ночью спасатели тушат бытовку в Василеостровском районе. Фото: pixabay

В ночь с 16 на 17 января спасатели выехали на сообщение о пожаре в Василеостровский район. На настоящий момент возгорание на берегу Невской губы, на участке 14 потушить не удалось, но спасатели смогли локализовать огонь.

Около 23:18 стало известно о возгорании в Василеостровском районе. Сообщение поступило в экстренные службы МЧС. Спасатели в составе 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава выехали на место происшествия.

По прибытию стало понятно, что пожар начался в металлической, размером 2,5х6 метров бытовке. В результате она уже успела выгореть по всей площади.

Пожар удалось локализовать в 23:41. Причины и детали произошедшего устанавливаются, сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе вечером 16 января произошел пожар в магазине, очаг возгорания находился в подсобном помещении. Огонь успел распространиться на 7 квадратных метров.

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