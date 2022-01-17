Вооруженные мужчины ворвались в квартиру петербуржца ради 5700 рублей

Полиция Приморского района разыскивает двух злоумышленников, которые ограбили жителя Петербурга, ворвавшись к нему домой.

Как стало известно Gazeta.SPb, все произошло накануне вечером в квартире на Аэродромной улице, дом 9. Петербуржец вызвал полицию и сообщил, что двое неизвестных ворвались к нему в квартиру и под угрозой пистолета похитили 5700 рублей, а после сбежали.

Заявитель грабителей не знает, но смог описать их полицейским. Обоим на вид около 20 лет. Первый ростом 160 см был одет в темную куртку и черную шапку-ушанку. Второй ростом 180 см и со светлыми волосами был одет в серую куртку с капюшоном.

Стражи порядка изъяли записи с камеры видеонаблюдения, установленной у подъезда дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Сердобольской пассажиры угрожали таксисту пистолетом и автоматом в его день рождения.