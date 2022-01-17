Скульптура фекалий на Марсовом поле повлекла за собой уголовное дело. Художника задержали

Московского художника, который несколько дней назад презентовал скульптуру в виде фекалий на Марсовом поле, задержали. По факту появления снежной какашки на месте захоронения возбуждено уголовное дело.
В воскресенье, 16 января, художника из Москвы Ивана Волкова сняли с поезда в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на российского галериста и бизнесмена Александра Шарова, а также на правоохранительные органы.
Шаров отметил, что художника и его товарища задержали из-за ругани матом на вокзале, после чего возбудили дело из-за той самой злосчастной снежной какашки.
Галерист негодует, что задержание было произведено по фактам, которые не соответствуют действительности.
«Их за это сняли с поезда, задержали на сутки. Но пошли уже вторые, а больше 48 часов их не могут держать по такому надуманному обвинению», — заявил Шаров.
Дело было возбуждено по статье о «надругательстве над местами захоронения». На условия содержания художника уже была написана жалоба его адвоката. Также Шаров подчеркнул, что он полностью оплатил услуги защитников и считает возбуждение дела полным абсурдом.
В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Марсовом поле коммунальщики уже уничтожили арт-объект в виде фекалии московского художника Ивана Волкова.