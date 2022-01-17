Скульптура фекалий на Марсовом поле повлекла за собой уголовное дело. Художника задержали

Скульптура фекалий на Марсовом поле повлекла за собой уголовное дело. Художника задержали
Скульптура фекалий на Марсовом поле повлекла за собой уголовное дело. Фото: Instagram "volkov___vanya"

Московского художника, который несколько дней назад презентовал скульптуру в виде фекалий на Марсовом поле, задержали. По факту появления снежной какашки на месте захоронения возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 16 января, художника из Москвы Ивана Волкова сняли с поезда в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на российского галериста и бизнесмена Александра Шарова, а также на правоохранительные органы.

Шаров отметил, что художника и его товарища задержали из-за ругани матом на вокзале, после чего возбудили дело из-за той самой злосчастной снежной какашки.

Галерист негодует, что задержание было произведено по фактам, которые не соответствуют действительности.

«Их за это сняли с поезда, задержали на сутки. Но пошли уже вторые, а больше 48 часов их не могут держать по такому надуманному обвинению», — заявил Шаров.

Дело было возбуждено по статье о «надругательстве над местами захоронения». На условия содержания художника уже была написана жалоба его адвоката. Также Шаров подчеркнул, что он полностью оплатил услуги защитников и считает возбуждение дела полным абсурдом.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Марсовом поле коммунальщики уже уничтожили арт-объект в виде фекалии московского художника Ивана Волкова.

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