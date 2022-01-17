Опубликован список мест для крещенских купаний в Петербурге

Опубликован список мест для крещенских купаний в Петербурге
Крещенские купания 19 января. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Петербургские спасатели согласовали список адресов для крещенских купаний.

Перечень подготовленных купелей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. В этом году будет оборудовано 23 иордани в 11 районах города.

Так, желающие совершить омовение в Василеостровском, Выборгском, Колпинском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Невском районах. Для крещенских купаний оборудованы также места в Петроградском, Петродворцовом, Пушкинском и Фрунзенском районах.

Конкретные адреса можно найти на сайте МЧС по Петербургу. Там же доступны меры предосторожности, которые стоит соблюдать при проведении крещенских купаний.

Праздник Крещения Господня отмечают в Русской православной церкви 19 января. В этот день выпадет небольшой снег. Температура будет примерно одинаковой, что днем, что ночью. Ожидается от минус 2 до минус 4 градусов. Морозов можно не ждать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в РПЦ рекомендовали отказаться от грядущих крещенских купаний. Это связано с нестабильной эпидобстановки на фоне пандемии.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу крещенские купания новости СПб


 

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