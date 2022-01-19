На 64 году жизни ушла из жизни начальник ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Татьяна Загребина

На 64 году жизни ушла из жизни начальник ФГБУ "Северо-Западное УГМС" Татьяна Загребина. Фото: пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

На 64 году жизни ушла из жизни начальник ФГБУ "Северо-Западное УГМС" Татьяна Загребина. Фото: пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

В Санкт-Петербурге скончалась глава ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Татьяна Загребина. Ей было 63 года.

В среду, 19 января, сайт мониторинг-центра окрасился в траурный серый цвет.

Причиной смерти Загребиной указывается непродолжительная болезнь. Информация о трагическом событии появилась на сайте ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Кандидат географических наук посвятила своему делу 36 лет. Перед тем, как стать главой одного из самых известных метеорологических центров Северной столицы женщина работала в «Удмуртском ЦГМС», а после, с 2020 года уже занимала пост начальника городского ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Отмечается, что похороны Загребиной состоятся в субботу 22 января, в 10:00 на Иликовском кладбище, которое находится в городе Ломоносове.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в возрасте 43 лет после пребывания в реанимации умер актер известных в России сериалов «Кухня» и «Медиум» Иван Рудаков.