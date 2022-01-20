На 6-й линии В.О. пасынок вынес тело отчима на лестничную клетку

Мужчина избил близкого ему человека до смерти еще в 2003 году. Сейчас гражданин под подпиской о невыезде.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, полиции удалось раскрыть преступление 18-летней давности. Рано утром 8 августа 2003 года на лестничной площадке дома №5 по 6-й линии Васильевского острова обнаружили бездыханное тело мужчины 1947 года рождения с тупой сочетанной травмой тела и грудной клетки. Было возбуждено уголовное дело.

После проведения оперативных действий выяснилось, что к преступлению причастен пасынок пострадавшего. Неработающий мужчина 1967 года рождения ранее никогда не был судим.

Накануне полиция задержала пасынка. Мужчина изобличен в том, что 8 августа между ним и его отчимом случился конфликт. Причем напряженные отношениях между родственниками были давно. Отмечается, что оба были в нетрезвом виде в момент преступления. Подозреваемый нанес потерпевшему многочисленные удары руками и ногами, от которых он скончался, после чего вынес его тело на лестничную площадку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине женщина наткнулась на труп неизвестного в вязаной шапке.