В Колтушах задержали мужчину с подозрительным свертком

У мужчины было 194 грамм веществ. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

У мужчины было 194 грамм веществ. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

При себе гражданин имел сверток с наркотическим веществом, вес которого 194 грамма.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в четверг, 20 января.

Правоохранительные органы Всеволожского района задержали мужчину, у него изъяли почти 200 грамм наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков».

Задержание происходило днем 19 января на Колтушском шоссе у дома №102. У 25-летнего неработающего мужчины с собой была довольно крупная партия запрещенного вещества. Сразу после экспертизы завели дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на петербургской парковке молодую девушку заметили с большой партией наркотиков. 23-летнюю особу пришлось задержать сотрудниках правоохранительных органов.