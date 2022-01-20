Amazon открывает свой первый офлайн-магазин одежды в Лос-Анджелесе

В Amazon Style будет представлен широкий ассортимент женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров. Фото: pixabay

В Amazon Style будет представлен широкий ассортимент женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров. Фото: pixabay

Американская корпорация Amazon открывает свой первый розничный магазин одежды Amazon Style, который оснастят современными технологиями.

На сайте корпорации сообщается, что в магазине Amazon Style будет представлен широкий ассортимент женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров.

В специализированном приложении Amazon Shopping покупатели смогут найти информацию о размерах и расцветках товара, а также отзывы покупателей. В одном из разделов приложения можно будет выбрать свой стиль и предпочтения, чтобы получать более точные рекомендации.

В примерочных Amazon Style сделают сенсорные экраны, с помощью которого покупатели смогут выбирать себе одежду, а сотрудники магазина доставят их для примерки.

По данным издания CNBC, магазин площадью 2,8 тысячи кв. метров откроют в пригороде Лос-Анджелеса. В магазине покупатели смогут найти любые товары: от базовых вещей за $10 до дизайнерских джинсов и нестареющей классики за $40

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Amazon выпустил первый тизер сериала по «Властелину колец».