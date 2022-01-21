Продавец получил банкой сметаны по голове за просьбу надеть маску в Петербурге

Инцидент произошел в магазине на Ярославском проспекте. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Инцидент произошел в магазине на Ярославском проспекте. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Очередной инцидент с антимасочниками произошел в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Покупатель ударил кассира банкой сметаны за просьбу использовать средства индивидуальной защиты.

Инцидент случился около 17 часов 19 января в супермаркете на Ярославском проспекте, 63. Мужчина выкладывал на ленту продукты, когда кассир попросил его надеть маску. В ответ он бросил в лицо сотруднику магазина банку со сметаной

Как сообщил «Мегаполис», антимасочник успел покинуть магазин до приезда полиции. Пострадавший отделался ссадинами и не стал писать заявление.

Конфликт засняли камеры видеонаблюдения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец зарезал на смерть мужчину за просьбу надеть маску. Мужчина отправился в исправительную колонию строгого режима на 6 лет. Его признали виновным в совершении особо тяжкого преступлении.