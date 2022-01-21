Тело двухмесячной девочки нашли в квартире безработных мигрантов в Парголово

Семья полная и благополучная, на учете в надзорных органах не состоит. Фото: pixabay

Семья полная и благополучная, на учете в надзорных органах не состоит. Фото: pixabay

В Выборгском районе Петербурга скончался двухмесячный ребенок. Причины смерти выясняются.

Поздним вечером в четверг, 20 января, в полицию поступило сообщение о смерти младенца в поселке Парголово. Тело маленькой девочки нашли в квартире мигрантов на Заречной улице.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, следов насилия на теле малыша не обнаружили. По словам матери ребенка, она заметила у младенца отсутствие дыхания в момент, когда собиралась его накормить.

Оба родителя не работают, при этом семья считается благополучной и на учетах в надзорных органах не состоит. Тело девочки направили в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Энергетиков умер младенец после того, как мать уронила его на пол. Новорожденная скончалась спустя три недели. Выяснилось, что смерть ребенка наступила от тупой травмы головы.