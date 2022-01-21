Раскрыты сроки выхода дешевого iPhone

Раскрыты сроки выхода дешевого iPhone
Apple планирует производство iPhone SE третьего поколения. Фото: скриншот видео YouTube-канала FRONT PAGE TECH

Apple выпустит новую модель бюджетной серии iPhone SE не раньше апреля. Об этом рассказал авторитетный аналитик Росс Янг.

По его словам, производство экранов для гаджетов начнется ближе к концу января, а полноценный выпуск девайса на заводах партнеров Apple стартует в марте. Готовый смартфон появится на рынке не раньше апреля.

Аналитик отметил в своем Twitter, что новинка, как ожидается, получит название iPhone SE + 5G.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отличие нового смартфона от предыдущих продуктов Apple в том, что будет поддерживаться 5G. Аналитики предполагают, что цена на iPhone SE относительно прошлой версии останется такой же. iPhone SE (2020) доступен по цене от $400 в США и от 40 тысяч рублей в России. Кроме новшеств у iPhone SE третьего поколения будут и схожие моменты с предыдущими моделями.

5G apple iphone se


 

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