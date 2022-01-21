В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 419 человек

В Ленинградской области зафиксировали еще 419 случаев заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. Новые случаи заражения были выявлены в 114 населенных пунктах 47 региона. Наибольшее количество новых случаев выявлено в крупных населенных пунктах, таких как Выборг (35), Кириши (27), Гатчина (24), Мурино (21) и Кингисепп (18). Побороть болезнь за последние сутки смогли 340 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 17 месте. Петербург находится на втором — 5 922 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 15 987 человек. Третье место у Подмосковья — 4 424 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мае пандемия может закончиться, но необходимость прививаться и ревакцинироваться сохраняется.