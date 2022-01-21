Молодой человек из Ленобласти погиб после катания на «ватрушке»

Молодой человек из Ленобласти погиб после катания на &#171;ватрушке&#187;
Молодой человек неудачно упал с "ватрушки" и скончался спустя 10 дней в больнице. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Ленинградской области жертвой катания на «ватрушке» стал еще один человек: молодой парень скончался через 10 суток после падения.

Как сообщает «Петербургский дневник», все случилось еще в ночь на 9 января в поселке Шапки в Тосненском районе. Около двух часов ночи 19-летний житель поселка Тельмана неудачно упал, катаясь на «ватрушке».

Молодого человека госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу. Он пробил голову и заработал открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Врачи пытались спасти его жизнь в течение 10 дней, однако 19 января наступила его смерть.

Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десять детей пострадали за новогодние праздники, катаясь на «ватрушках» в Петербурге.

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