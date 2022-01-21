Белый дом заявил о намерении передать Украине вертолеты Ми-17

Белый дом заявил о намерении передать Украине вертолеты Ми-17
Псаки заявила, что администрация президента США недавно уведомила конгресс о намерении направить на Украину вертолеты Ми-7. Фото: скриншот Instagram

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о планах США поставить на Украину военно-транспортные вертолеты Ми-17 российского производства.

Псаки заявила, что администрация президента США недавно уведомила конгресс о намерении направить на Украину вертолеты Ми-7. Она также подчеркнула, что не могла бы сказать, что американский лидер Джо Байден занимает выжидательную позицию.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что изначально вертолеты Ми-17, которые предоставят Украине, предназначались для военных в Афганистане. Кроме того, американская администрация дала странам Балтии право поставить на Украину противотанковые комплексы Javelin и зенитные ракеты Stinger

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угрозы Запада в сторону России могут спровоцировать начало гражданской войны на Украине.

белый дом вертолеты ми-17 военная техника США украина


 

Новости партнеров
Адвокат напомнила россиянам об изменениях в правилах пользования балконами
Адвокат напомнила россиянам об изменениях в правилах пользования балконами
Названа температура во время COVID-19, при которой нельзя принимать жаропонижающие
Названа температура во время COVID-19, при которой нельзя принимать жаропонижающие
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Просмотры клипа Шнура о проблемах вывоза мусора в Петербурге близятся к миллиону
Просмотры клипа Шнура о проблемах вывоза мусора в Петербурге близятся к миллиону
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Белый дом заявил о намерении передать Украине вертолеты Ми-17
Смольный может ввести более жесткие ограничения массовых мероприятий
Грузия готова обсуждать восстановление авиасообщения с Россией
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на юге Японии
Неубранный снег в Петербурге ставит бизнес маркетплейсов под угрозу
Владельцам карты «Мир» подарят подвеску и еще один большой бонус
Лавров предупредил Блинкена о последствиях за игнорирование США требований России
Россиянам, собиравшим жуков на Шри-Ланке, вынесли приговор