Белый дом заявил о намерении передать Украине вертолеты Ми-17

Псаки заявила, что администрация президента США недавно уведомила конгресс о намерении направить на Украину вертолеты Ми-7. Фото: скриншот Instagram

Псаки заявила, что администрация президента США недавно уведомила конгресс о намерении направить на Украину вертолеты Ми-7. Фото: скриншот Instagram

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о планах США поставить на Украину военно-транспортные вертолеты Ми-17 российского производства.

Псаки заявила, что администрация президента США недавно уведомила конгресс о намерении направить на Украину вертолеты Ми-7. Она также подчеркнула, что не могла бы сказать, что американский лидер Джо Байден занимает выжидательную позицию.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что изначально вертолеты Ми-17, которые предоставят Украине, предназначались для военных в Афганистане. Кроме того, американская администрация дала странам Балтии право поставить на Украину противотанковые комплексы Javelin и зенитные ракеты Stinger

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угрозы Запада в сторону России могут спровоцировать начало гражданской войны на Украине.