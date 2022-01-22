Мужчины проникли на предприятие в Тосно и выкрали электрокабель на 4,2 млн рублей

Мужчины проникли на предприятие в Тосно и выкрали электрокабель на 4,2 млн рублей
Было украдено почти полкилометра кабеля. Фото: pixabay

Полиция уже задержала предполагаемых злоумышленников. Ими оказались четверо мужчин, все они граждане одного из среднеазиатских государств в возрасте от 25 до 29 лет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в субботу, 22 января, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

17 января сотрудники ГИБДД остановили «Газель», чтобы проверить у водителя и пассажиров документы. В авто перевозили лом электрокабеля.

На следующий день оперативникам сообщили, что неизвестные злоумышленники проникли на предприятие, располагающееся в городе Тосно на Московскои шоссе дом № 2, и украли оттуда 464 метра электрокабеля. Сумма ущерба составила 4 миллиона 265 тысяч 398 рублей.

Подозреваемые задержаны, дело заведено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту хищения скифского золота.

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