В Сланцах молодому мигранту приглянулся чужой «Ларгус»

Заведено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в субботу, 22 января.
Несколько дней назад, вечером, у дома №27 по улице Кирова сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лада Аргус». За рулем машины сидел 23-летний гражданин одного из среднеазиатских государств.
На следующий день ночью в полицию обратился 36-летний мужчина. Он заявил, что от дома №11 на улице Ленина злоумышленник завладел его автомобилем — «Ларгусом».
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга у бизнес-леди угнали автомобиль марки «Лексус».