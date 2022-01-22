В Сланцах молодому мигранту приглянулся чужой «Ларгус»

В Сланцах молодому мигранту приглянулся чужой &#171;Ларгус&#187;
Мигрант управлял чужим "Ларгусом". Фото: pixabay.com

Заведено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в субботу, 22 января.

Несколько дней назад, вечером, у дома №27 по улице Кирова сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лада Аргус». За рулем машины сидел 23-летний гражданин одного из среднеазиатских государств.

На следующий день ночью в полицию обратился 36-летний мужчина. Он заявил, что от дома №11 на улице Ленина злоумышленник завладел его автомобилем — «Ларгусом».

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга у бизнес-леди угнали автомобиль марки «Лексус».

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