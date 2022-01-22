В парке Гатчины подростки заставили ребенка раздеться и встать на колени на снег

Перед тем, как 14-летнего мальчика оставили без верхней одежды и поставили на колени его избили.

Как сообщает Главное Следственное Управление СК по Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой подростков, с применением насилия к несовершеннолетнему.

Следствие считает, что 19 января подростки в возрасте от 14 до 16 лет находились в Гатчинском парке. Между молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого 14-летнего мальчика избили по голове и телу. После этого подростка вынудили снять вержнюю одежду и встать на колени на снег.

Место происшествия осмотрено, вскоре проведут судебные экспертизы, также будут установлены все участники конфликта.

Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержаны двое подростков, отобравших телефон и деньги у прохожего на Маршала Жукова.