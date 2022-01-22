В Кировском районе загорелся частный дом

В субботу, 22 января, в Кировском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 12:19 мск. В деревне Кабона загорелся частный дом. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

«Горел частный дом на общей площади 80 кв.м», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось в 13:59 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина погибла при «мусорном» пожаре на 1-м Муринском проспекте. Огонь охватил мусор на площади 2 квадратных метра на открытой территории.