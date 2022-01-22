На Московском шоссе столкнулись фура и маршрутка

На Московском шоссе столкнулись фура и маршрутка
ДТП произошло на Московском шоссе. Фото: https://vk.com/spb_today

В Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и маршрутки.

Дорожный инцидент случился в субботу, 22 января, на Московском шоссе.

По словам очевидцев, в результате аварии серьезный повреждений никто не получил. По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в фуру.

«На Московском шоссе около 13.00 произошла авария. Водитель маршрутки не справился с управлением и на скорости въехал в выезжавшую с заправки фуру. Водителю зажало рулём ноги, пассажиры отделались синяками и шоком», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое детей получили сотрясение мозга из-за аварии на Подвойского.

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